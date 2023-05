Prevalgono le vendite a New York, investitori attendono Fed

First Republic Bank

(Teleborsa) -, che si è lasciata alle spalle il salvataggio dida parte di, inevitabile per scongiurare un pericoloso effetto contagio a tutto il sistema finanziario. L'attenzione degli investitori è ora incentrata sulladi questa settimana e sullea stelle e strisce.La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con une l'. "Riteniamo che la Fed possa fare ciò cambiando la forward guidance passando da "qualche politica aggiuntiva di consolidamento" a qualcosa del tipo "politiche aggiuntive di consolidamento", che le consentirebbe di dare un segnale di pausa pur mantenendo un orientamento all’inasprimento", commenta Tiffany Wilding, North American Economist di PIMCO.Ieri, il segretario del Tesoro Yellen ha detto che il Tesoro potrebbe terminare le misure straordinarie per la gestione del debito a partire dal 1° giugno in assenza di un accordo sulOggi negli Stati Uniti non ci sono, a parte gli ordini dell'industria e il rapporto sui posti di lavoro JOLTS, che dovrebbe confermare il graduale rallentamento del mercato del lavoro.Tra leci sono quelle di(conti oltre le attese e redditività in miglioramento),(guidance migliorata dopo primo trimestre oltre le attese ),(primo trimestre oltre le attese nonostante calo contributo COVID-19),(ChatGPT impatta sulla crescita degli utenti).Per quanto riguarda lebeneficia di un balzo degli utili nel primo trimestre e del pagamento del primo dividendo trimestrale dal 2019, mentresoffre il rallentamento del ritmo dei riacquisti di azioni proprie.Tra i titoli impattati dalleci sono(upgrade dia overweight da equal weight) e(downgrade diper le minacce normative che potrebbero intaccare il core business).Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,44% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.152 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,16%); in frazionale calo l'(-0,26%).