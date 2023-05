Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude sui livelli della vigilia la borsa disostenuta dalla progressiva debolezza dello yen che ha ridato fiato ai titoli legati all'export. Ciò nonostante i timori di nuovi contagi sul sistema bancario americano, dopo la bancarotta della First Republic Bank.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a +0,14%; chiusa per festivitàIn frazionale progresso(+0,43%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,64%).Poco sopra la parità(+0,45%); negativo(-1,03%) dopo la mossa a sorpresa dellache alzato il tasso di interesse di 25 punti base quando gli operatori si aspettavano una pausa di riflessione.Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,28%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%.Il rendimento dell'tratta 0,42%, mentre il rendimento delè pari 2,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 57,8 punti).