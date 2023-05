Mercati europei positivi. A Piazza Affari spicca Unicredit

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l', nel giorno della Fed americana da cui gli operatori si aspettano un incremento di ulteriori 25 punti base del costo del denaro, ma l'attenzione andrà sulle indicazioni sui prossimi mesi.A Piazza Affari, tra le banche, spicca ilche ha migliorato la guidance 2023 dopo un primo trimestre record, con l'AD Andrea Orcel che ha rilanciato l'impegno ai buyback, ritenuti più efficaci dell'M&A in questo momento.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,47%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,10%, scendendo fino a 68,01 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +186 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,11%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.828 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 28.986 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 7,16%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,83%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,76%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,01%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,43%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.di Milano,(+4,28%),(+2,91%),(+2,59%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,98%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,96%.Scende, con un ribasso del 3,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Tasso disoccupazione (atteso 8%; preced. 7,9%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,6%; preced. 6,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 148K unità; preced. 142K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,7 punti; preced. 52,6 punti).