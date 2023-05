OPA Sababa Security, corrispettivo incrementato a 4,28 euro da 3,90 euro

Sababa Security

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa da HWG Group BidCo sulle azioni ordinarie di, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente ha comunicato di averper ciascuna azione portata in adesione.A fronte dei nuovo corrispettivo, l'offerente informa di aver ricevuto in data odiernaper complessive 1.051.200 azioni, rappresentative del 14,147% del capitale sociale e del 45,108% delle azioni oggetto dell'offerta, da parte di taluni azionisti."Si precisa che, nel ribadire la valenza strategica dell'offerta, l'offerente conferma che il nuovo corrispettivo pari a 4,28 euro", si legge in una nota.Infine, l'offerente ha trasmesso alla CONSOBdi Borsa aperta. In caso di proroga, il periodo di adesione terminerà il 12 maggio 2023. Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione si riaprirà per le sedute del 22, 23, 24, 25 e 26 maggio. L'offerente provvederà a comunicare la proroga al periodo di adesione concordata con CONSOB.