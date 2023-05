Piazza Affari sale con rally UniCredit e Mediobanca. Male Lottomatica

UniCredit

(Teleborsa) -. Si registra infatti ildi, che ha migliorato la guidance 2023 dopo un primo trimestre record, con l'AD Andrea Orcel che ha rilanciato l'impegno ai buyback, ritenuti più efficaci dell'M&A in questo momento. Inanche, dopo che è emerso che Francesco Gaetano Caltagirone ha aumentato la sua partecipazione al 9,9%; "non è chiaro quale sia l'obiettivo di Caltagirone, ma potrebbe essere un posizionamento in vista dell'assemblea di ottobre", commentainvece, nonostante abbia registrato un aumento del 14% dei ricavi netti nel primo trimestre grazie soprattutto alle maggiori consegne.per, che rappresenta la terza ammissione del 2023 su Euronext Milan e porta a 221 il numero delle società quotate sul listino principale di Piazza Affari. L'AD ha comunque parlato di un'operazione di "grandissimo successo", delineando i piano di crescita organica e tramite M&A.Allargando lo sguardo all'ha più che raddoppiato l'utile nel primo trimestre 2023 con la vendita di Bank of the West, mentreha registrato un utile sopra le attese nello stesso periodo.Sul fronte macroeconomico, l' ha comunicato che a marzo 2023, rispetto al mese precedente, si è registrato un, associato alla diminuzione dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Eurostat ha reso noto che il tasso di disoccupazione dell'Eurozona è sceso al 6,5% a marzo,Gli investitori sono comunque in attesa dell'esito della, che dovrebbe concludersi con un altro rialzo di 25 punti base e tassi dei fed funds a 5,25%, mentre domani toccherà alla BCE.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,104. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.015,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,82%, scendendo fino a 69,64 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +187 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 4,11%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,19%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,53%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 29.065 punti. Guadagni frazionali per il(+0,42%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,7%).di Milano, troviamo(+5,15%),(+4,29%),(+3,98%) e(+2,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,14%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,28%.Tra i(+3,83%),(+2,26%),(+2,20%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,58%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,53%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,63%.scende del 2,40%.