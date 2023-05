The Italian Sea Group, Giovanni Costantino nominato Amministratore Delegato

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 Aprile 2023, si è riunito in data odierna per la prima volta e resterà in carica sino all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.Il neo-eletto CdA ha nominato, conferendogli i relativi poteri, e Marco Carniani Vice Presidente.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito i seguenti comitati e nominato i relativi componenti:: Antonella Alfonsi (in qualità di Presidente), Laura Angela Tadini e Fulvia Tesio. Il Comitato avrà anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;: Fulvia Tesio (in qualità di Presidente), Antonella Alfonsi e Laura Angela Tadini.