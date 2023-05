UniCredit, Orcel: più valore da buyback che da M&A, che non ha senso a questi livelli

UniCredit

(Teleborsa) - La strategia diriguardo l'M&A è "steady as she goes", in quanto "c'è", anche perché "un certo numero di obiettivi di M&A sono alimentati dalla speculazione, ma a questi livelli non hanno alcun senso", pur avendo senso da un punto di vista strategico e industriale. Lo ha affermato, amministratore delegato di UniCredit, nel media briefing che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 31 marzo 2023 "L'- ha ricordato - Ed è perseguibile se aumenta gli utili per azione della banca, ma se facciamo buyback possiamo fare la stessa cosa".In merito all'andamento del, Orcel ha sottolineato che siamo solo all'inizio, e quindi è difficile fare previsioni puntuali, ma ha detto che i trend sono poco diversi da quelli osservati nei primi tre mesi dell'anno. "Il settore chiaramente avrà un, e vediamo cosa succede questa settimana, ma questo sarà positivo", ha detto l'AD, sottolineando di vedereal 1° trim in quanto a pass-through, liquidità e costo del rischio.Sul fronte delle, il numero uno di UniCredit ha detto che "gli shock e la fragilità nel sistema bancario negli Stati Uniti e Svizzera sollevano domande su come le banche operano, ma credo che sianocon limitati effetti sul settore bancario europeo. Inoltre,e i nostri risultati sottolineano la nostra resilienza e la trasformazione in corso".In un altro passaggio, ha evidenziato come nell'eurozona non ci sia alcuna double regulation e di "". Ovviamente, la situazione viene monitorata attentamente, perché - al di là dei fondamentali - le ripercussioni per il settore bancario europeo "possono venire da una crisi di fiducia generalizzata".Il banchiere sottolineato che c'è una, rispetto agli Stati Uniti, in quando a. Inoltre, la base di depositi di Unicredit è "frammentata e stabile", anche perchè quelli retail sono molto "sticky" e il comportamento della aziende clienti - sopratutto le PMI - è ben diverso dagli clienti high-net-worth di alcune banche statunitensi.Analizzando la perfomance di UniCredit, Orcel ha sottolineato l'utile netto record del primo trimestre e la capacità di realizzare 3,4 miliardi di euro di capitale generato organicamente. "come abbiamo fatto - ha detto - Tutto ciò genera interesse e ownership nelle nostre azioni".