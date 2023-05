Wall Street cauta nel giorno della Fed

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

energia

Merck

Johnson & Johnson

Chevron

American Express

Walgreens Boots Alliance

3M

Marriott International

NXP Semiconductors

Amazon

Monster Beverage

PDD Holdings

Baker Hughes Company

Diamondback Energy

Enphase Energy

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con il mercato che si aspetta un aumento dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve, nel meeting di due giorni che terminerà stasera. A tal proposito gli addetti ai lavori attendono soprattutto le indicazioni per i prossimi mesi, alla luce dei dati odierni sul lavoro americano che hanno confermato un mercato resistente, nonostante i licenziamenti delle ultime settimane. Sullo sfondo resta anche il dibattito sull'aumento delin atto al Congresso, mentre il presidente americano Biden ha annunciato che non intende negoziare sui tagli alla spesa pubblica, chiesti come contropartita dalla Camera repubblicana per evitare il default.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.652 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.124 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,2%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,16%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,23%.Al top tra i(+1,33%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,31%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Calo deciso per, che segna un -3,21%.Senza slancio, che negozia con un -2,71%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,98%),(+3,31%),(+1,55%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,80%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 148K unità; preced. 142K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,7 punti; preced. 52,6 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -5,05 Mln barili).