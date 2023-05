Borse europee in rosso. BCE determinata a inasprire politica monetaria

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferrari

DiaSorin

ERG

Terna

Leonardo

Banca MPS

Iveco

CNH Industrial

Alerion Clean Power

Ariston Holding

SOL

Antares Vision

Maire Tecnimont

Luve

Credem

ENAV

(Teleborsa) -., nel giorno in cui la BCE è sembrata determinata ad inasprire ulteriormente la politica monetaria, senza aver fornito qualsiasi forma di forward guidance e ribadendo di concentrarsi principalmente sui dati macro che usciranno. Nella riunione di oggi, la BCE ha aumentato nuovamente i tassi di interesse.A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo all'indomani la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse di 25 punti, peraltro attesa dal mercato. La banca centrale americana ha aperto a una pausa nel rialzo dei tassi a causa dei segnali di rallentamento dell'economia. A tal proposito cresce la preoccupazione tra gli investitori per una nuova banca regionale USA in crisi, PacWest.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 68,33 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +190 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,11%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,85%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 28.805 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,70%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,86%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,3%.In luce, con un ampio progresso dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,80%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,08%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,01%.di Milano,(+3,99%),(+2,08%),(+2,08%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,06%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento del 3,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,20%.Tra ledi maggior peso:02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50 punti)08:00: Bilancia commerciale (atteso 16,1 Mld Euro; preced. 16,1 Mld Euro)10:00: PMI servizi (atteso 56,6 punti; preced. 55 punti)10:00: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 53,7 punti)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,9%; preced. 13,3%).