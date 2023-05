Gruppo OTB acquista maggioranza della storica pelletteria fiorentina Frassineti

(Teleborsa) - Il, fondato da Renzo Rosso, ha, già fornitore strategico e di lungo periodo per il brand Jil Sander, uno dei marchi del gruppo. L'operazione è in linea con l'impegno del gruppo ae ha l'obiettivo di garantire stabilità e una crescita sempre più rapida e solida di Frassineti, si legge in una nota.OTBimprenditoriale fondatrice, che manterrà una quota di minoranza. Gaia Frassineti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.L'operazione è stata attuata tramite la controllata, la piattaforma produttiva di OTB, che rafforza così il proprio network di fornitori, costituito oggi da oltre 800 aziende basate in Italia."I brand del comparto luxury del nostro gruppo sono accomunati da una forte attenzione all'artigianalità dei capi e dall'uso di materie prime di altissima qualità, un aspetto reso possibile solo dalla collaborazione con imprese come Frassineti, che rendono unica la filiera del settore moda in Italia e nel mondo - ha affermato- Sonoed è su di esse che dobbiamo continuare a investire".