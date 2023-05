In rosso Wall Street. Crescono timori su banche

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,79%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.074 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,03%); leggermente negativo l'(-0,42%).La Federal Reserve ha deciso, ieri, di aumentare i tassi di interesse di 25 punti, come peraltro atteso dal mercato. La banca centrale americana ha aperto a una pausa nel rialzo dei tassi a causa dei segnali di rallentamento dell'economia. A tal proposito cresce la preoccupazione tra gli investitori per una nuova banca regionale USA in crisi, PacWest.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-1,25%),(-0,70%) e(-0,66%) sono tra i più venduti.Tra i(+3,37%),(+0,96%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,98%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,31%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,96%),(+7,84%),(+5,01%) e(+3,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,44%.Scende, con un ribasso del 4,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,59%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 89,7K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,3 Mld $; preced. -70,6 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -1,8%; preced. 1,6%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 5,5%; preced. 3,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 229K unità).