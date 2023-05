Kirey Group, One Equity Partners rileva la maggioranza per sostenere crescita all'estero

(Teleborsa) -, società di private equity specializzata nel middle-market, è, azienda tra i principali IT system integrator italiani e sviluppatore di soluzioni tecnologiche proprietarie. L'obiettivo, si legge in una nota, è realizzare una. Le società non hanno divulgato i dettagli finanziari dell'accordo.a seguito di un'operazione di, Kirey Group, cone un'impronta geografica globale, serve oltre 400 aziende clienti in qualità di specialista della trasformazione digitale, con un supporto che spazia dalla data analytics alla cybersecurity, dal cloud computing allo sviluppo di software as a service.La volontà di OEP di creare con Kirey Group un nuovo leader pan-europeo dei servizi IT trova evidenza nell'che si è distinto nella regione per le sue capacità di leadership in ambito consulting, IT Infrastructure e Financial Services - avvenuta in contemporanea con l'ingresso di OEP."Insieme all'acquisizione di Synergyc, l'ingresso di OEP dà un nuovo impulso ai nostri piani di sviluppo, garantendoci nuove risorse e competenze per consolidare il nostro posizionamento all'interno e all'esterno del mercato italiano e assicurare ai nostri clienti un valore aggiunto continuativo", ha dichiaratodi Kirey Group.