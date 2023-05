Mercati europei deboli su nuovi timori banche e attesa BCE

First Bank

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, sullee dopo che ladi 25 punti base al 5,25%, ha abolito la forward guidance e ha aperto la porta a una pausa prolungata dell'aumento del costo del denaro. L'attenzione degli investitori è però ora rivolta al prossimo anello debole del settore finanziario, dopo il salvataggio dida parte di, un'altra istituzione regionale, ha infatti annunciato di stare valutando varie opzioni strategiche, tra cui anche quella della cessione. La sessione odierna dei listini europei è comunque incentrata sull'attesa per lae sul prosieguo delleLieve calo dell', che scende a quota 1,104. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+0,99%), che raggiunge 69,28 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +187 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,14%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,40%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 28.800 punti. In frazionale calo il(-0,47%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-0,73%).di Milano, troviamo(+1,12%),(+0,71%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,07%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,98%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale -1,75%. Vola, con una marcata risalita dell'1,66%.del FTSE MidCap,(+1,63%),(+1,33%),(+1,32%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,66%. Giornata fiacca per, che segna un calo del 2,78%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%. In perdita, che scende del 2,05%.