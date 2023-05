Snam, l'assemblea da il via libera al bilancio e al saldo del dividendo

Snam

(Teleborsa) -si è riunita in data odierna sotto la presidenza dialla presenza, per il tramite del rappresentante designato Studio Legale Trevisan & Associati, di azioni rappresentative del 75,56% del capitale sociale.L’Assemblea hadi Snam S.p.A. al 31 dicembre 2022 ed ha deliberato dialle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (19 giugno 2023), sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2023, con “record date” il 20 giugno 2023. Il dividendo risulta a saldo dell’acconto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2022 e porta il dividendo complessivo dellintero anno a 0,2751 euro per azione.L’Assemblea ha deliberato, inoltre, di revocare per la parte rimasta ineseguita dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie del 27 aprile 2022 ed, da effettuarsi in una o più occasioni per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con undi euro e sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 4,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato. I soci hanno anche autorizzato il compimento di atti di disposizione su tutte o parte delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti di tempo.L’Assemblea ha poi, secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, conferendo al CdA ed all’Amministratore Delegato ogni potere necessario per dare completa e integrale attuazione al Piano., con deliberazione vincolante,di Snam, che illustra la politica della Società in materia didei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all’esercizio 2023.della Relazione,che indica iai componenti del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ai Dirigenti con responsabilità strategiche (perquesti ultimi in forma aggregata) e ai componenti del Collegio Sindacale, nell’esercizio 2022 o a esso relativi.