Snam, Venier: "Risultati 2022 solidi nonostante scenario impegnativo"

(Teleborsa) - "Consuntiviamo l'esercizio 2022 con, consapevoli della". Così ha esordito l'Amministratore delegato di Snam,, illustrando all'assemblea degli azionisti i risultati raggiunti dal Gruppo."Ci siamo confrontati con uno, che ha introdotto profondi mutamenti in mercati energetici ed a livello nazionale", ha ricordato l'Ad, ribadendo che, nonostante il quadro sfidante, Snam ha "raggiunto solidi risultati e realizzato investimenti il 50% superiori all'anno precedente".Venier ha ricordato che il 2022 è stato una livello operativo, ma Snam ha raggiunto risultati che le consentono di distribuire unche risultarispetto all'anno precedente.Un dividendo - ha aggiunto la Presidente- che consente al Gruppo di confermare unaGli azionisti di Snam hanno poi dato il via libera ai risultati d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Snam S.p.A. ed al risultato consolidato dòle Gruppo 2022, oltre che alla distribuzione di un dividendo complessivo di 0,2751 euro, tramite pagamento del saldo di 0,1651 euro per azione e dopo aver distribuito a gennaio 2023 una cedola di 0,1100 euro per azione a titolo di acconto.