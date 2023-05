Wall Street in calo il giorno dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street all'indomani la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse di 25 punti, peraltro attesa dal mercato. La banca centrale americana ha aperto a una pausa nel rialzo dei tassi a causa dei segnali di rallentamento dell'economia. A tal proposito cresce la preoccupazione tra gli investitori per una nuova banca regionale USA in crisi , PacWest.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.204 punti, con uno scarto percentuale dello 0,63%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.068 punti. Poco sotto la parità il(-0,32%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,54%.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,14%),(-0,80%) e(-0,68%).Al top tra i(+2,96%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,82%.Resta vicino alla parità(-2,12%).Piatta, che tiene la parità.(+7,93%),(+2,96%),(+2,81%) e(+2,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,17%.Scende, con un ribasso del 6,35%.Crolla, con una flessione del 4,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 89,7K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,3 Mld $; preced. -70,6 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -1,8%; preced. 1,6%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 5,5%; preced. 3,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 229K unità).