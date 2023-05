Air France-KLM, prosegue forte crescita passeggeri e ricavi nel 1° trimestre

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre 2023, con unadi euro, dopo aver trasportatoin aumento del 35% rispetto all'anno precedente.aumenta a 286 milioni di euro, mentre ilè in miglioramento rispetto allo scorso anno di 44 milioni di euro a -306 milioni, dopo aver contabilizzato il contributo per la cassa integrazione di 210 milioni di euro. Al netto di questo contributo, il miglioramento del risultato operativo ammonta a 254 milioni di euro.Ilrettificato è stato pari a 683 milioni di euro, con un miglioramento di 53 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Ilsi è attestato a 5,5 miliardi di euro, in calo di 0,9 miliardi di euro rispetto a fine 2022.