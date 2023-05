Eventi e scadenze del 5 maggio 2023

Mercoledì 03/05/2023

Giovedì 04/05/2023

Venerdì 05/05/2023

(Teleborsa) -- La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, si svolge al Rimini Expo Centre e raccoglie 1100 espositori, con numerosi espositori esteri e 1500 buyer da tutto il mondo- Evento promosso da Fondazione Mondo Digitale e Università Campus Bio-Medico di Roma, dedicato alla robotica e all'intelligenza artificiale con incontri tra scuole, università, imprese e istituzioni. Scienziati, studiosi, educatori, decisori pubblici e manager presenti, si interrogheranno sulle sfide per lo sviluppo sostenibile tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, e sulle implicazioni etiche dell'interazione uomo-macchina. Interverranno i ministri Bernini e Urso- L'evento annuale della European University Institute (EUI), si svolge a Firenze. Interverranno, tra gli altri, Antonio Tajani e Paolo Gentiloni- Si terrà a Dubrovnik la sesta edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise Ferry, Sail & Yacht, l'appuntamento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico (crociere, traghetti e nautica) ideato e organizzato dalla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo quest'anno in partnership con la Dubrovnik Port Autorithy e la Città di Dubrovnik- Riunione informale dei ministri della salute- Evento promosso da ABI, sulle tematiche legate ai criteri Environmental, Social and Governance nel settore finanziario. La III edizione si svolgerà a Milano. Interviene Giovanni Sabatini, DG Abi- Il programma dell'edizione 2023, che affronta i temi legati alla green economy, si svolge a Parma e vede protagonisti i più importanti esponenti dell'economia, della finanza, e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità. Tra i partecipanti, i ministri Urso e Pichetto Fratin e i presidenti di Iren e della Fondazione Symbola- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- L'evento dedicato alla transizione energetica della mobilità promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, si terrà a Roma, presso il Laghetto dell'Eur. Focus centrato sul dibattito relativo alla transizione ecologica, sulle opportunità offerte dall'elettrificazione e sulle sfide che stanno investendo la mobilità- Irlanda - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Norvegia e Romania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito08:45 -- All'aeroporto internazionale di Palermo si terrà la conferenza stampa di presentazione del volo diretto 4xW (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) Istanbul-Palermo-Istanbul.09:20 -- Il XXIII Workshop Annuale sulle Utilities, organizzato da Agici e Accenture, si svolge a Milano con la partecipazione dei protagonisti della Transizione Energetica. Intervengono, tra gli altri, i CEO di A2A, AGSM AIM, HERA, IREN, Edison e Engie, il Direttore Italia di Enel e il Global Head of Energy di Intesa Sanpaolo09:30 -- Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, "Le imprese globali e il mondo che verrà", organizzato da Confindustria, Università Luiss e Osservatorio Imprese Estere. Durante l'evento verranno presentate le priorità e le attività dell'Advisory Board Investitori Esteri (ABIE) di Confindustria10:00 -- Il convegno "Il Mezzogiorno produttivo per lo sviluppo del Paese – il contributo di artigianato e piccole imprese", promosso dalla CNA, si svolge a Palermo. All'iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud e il PNRR e Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare17:30 -- Al Premio Guido Carli 2023, che sarà al Teatro dell'Opera di Roma, saranno premiate 15 eccellenze italiane in diversi ambiti, istituzioni, impresa, finanza, sport, cinema e altro. Promosso dalla Fondazione Guido Carli. Tra i premiati ci saranno il capo della Polizia, il Presidente e CEO di Yves Saint Laurent, il Presidente e AD di Cantine Ferrari e la vicepresidente di Farmindustria- Borsa di Seul chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione – 1° trimestre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari- CDA: Risultati consolidati del primo trimestre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo