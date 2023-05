Innovazione, Scannapieco: "CDP svolge ruolo chiave ma occorre fare rete"

(Teleborsa) -, come quella attuale, e, perché sia motore di sviluppo e crescita sostenibile del Paese. In questo contesto opera, svolgendo un ruolo fondamentale come, ai fini dello sviluppo dell'innovazione sino alla sua applicazione concreta. E' questo in sintesi quanto dichiarato dall', al Convegno di Fondazione MERITA "Agenda Sud 2030" - Giovani lavoro Futuro."Oggi più che mai le imprese sono investite da" e "sono chiamate addi business, organizzative e normative inedite" - ricorda Scannapieco - inerenti alla transizione digitale, allo sviluppo del capitale umano (competenze, cultura, valorizzazione, inclusione) ed alle sfide ESG."In questo scenario, iper supportare innovazione e cambiamento", sottolinea l'Ad di CDP, ricordando che "è uno strumentodel Paese e perlegati alla transizione verde e digitale".Sono motori di innovazione sia i"start-up, PMI innovative e imprese operanti lungo le filiere industriali strategiche del Paese) sia le(centri di ricerca e spin-off universitari), ma anchei pubblici e privati.per competenze accademiche e capacità industriali, che sono distribuite su tutto il territorio nazionale", afferma Scannapieco, indicando che anche "per l’innovazione italiana, con, non ancora sfruttate pienamente". "Ad oggi, ad esempio, si contano: 3.629 startup operative in Sud Italia (pari a circa il 25% del totale delle startup in Italia); 46 distretti industriali, con focus soprattutto su Agroalimentare, Tessile e Metalmeccanico"."In questo quadro,tra gli attori" e "può intervenire : secondo criteri di addizionalità e complementarità; contribuendo a colmare i gap di investimento in settori e tecnologie innovative, in cui gli operatori di mercato non riescono a mobilitare risorse adeguate; con una capacità di commitment di lungo periodo"."CDP, mobilitando capitali propri e attivando capitali di terzi" per la "creazione di valore sul territorio" lo "sviluppo del tessuto imprenditoriale" e la "diffusione delle nuove professionalità e competenze"."Occorre però che(le aziende, le fondazioni, le casse, i fondi pensione, le assicurazioni) - avverte l'Ad -per lo sviluppo del Paese" perchè "per collegare un’Italia con tante eccellenze e fare sinergia per una concreta crescita futura".