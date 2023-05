Sesa perfeziona acquisto Altinia dopo via libera AGCM

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, hae, come da accordo quadro vincolante comunicato lo scorso dicembre . Il closing è arrivato a seguito del provvedimento favorevole di autorizzazione alla concentrazione rilasciato dall'AGCM in data 28 marzo 2023.La partnership societaria prevededi Sesa a partire dal 1° maggio 2023 data di inizio del nuovo anno fiscale al 30 aprile 2024. La società acquisita conta un organico di circa 30 persone e ricavi per 50 milioni di euro a fine 2022.