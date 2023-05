Borse caute. Piazza Affari chiude in rialzo con rally MPS

MPS

(Teleborsa) -, in una, anche per la chiusa Londra a causa delle festività legate all'incoronazione di re Carlo III. Sul fronte macro, l'unico dato rilevante è stata la produzione industriale della Germania, che a marzo ha registrato un calo di -3,4% m/m ed è risultata inferiore alle attese.spicca il rally di, in attesa di conoscere i risultati del primo trimestre 2023 e dopo indiscrezioni sul fatto che il mEF potrebbe abbassare la quota detenuta nell'istituto senese. Ottima seduta anche per, dopo i conti migliori delle attese diffusi venerdì e le indicazioni del management sul miglioramenti dei margini nel 2023.Sempre sul fronte interno, il Tesoro ha annunciato oggi il, chiamata BTP valore, che sarà caratterizzata da cedole periodiche a tassi prefissati crescenti, un premio fedeltà e il fatto di essere dedicato solo alla clientela retail.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,93%). L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,61%.Avanza di poco lo, che si porta a +191 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,23%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Ilmostra un timido guadagno, con ilche mette a segno un +0,29%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 29.593 punti. Guadagni frazionali per il(+0,35%); sui livelli della vigilia il(-0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,82%),(+2,65%),(+1,49%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,48%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,43%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,26%.del FTSE MidCap,(+4,38%),(+3,35%),(+3,32%) e(+3,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,06%. Calo deciso per, che segna un -3,45%. Crolla, con una flessione del 3,30%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.