Private equity e venture capital: nel 2021 crescita ricavi società gestite da PE superiore a PIL

(Teleborsa) - Nel 2021 le società partecipate da fondi di Private Equity mostrano un aumento del CAGR% sia in termini di ricavi ed EBITDA che di crescita del tasso di occupazione nel 2021. La crescita dei ricavi delle società gestite da PE nel 2021 è stata superiore a quella del PIL italiano: il CAGR% medio delle società partecipate dai fondi è infatti cresciuto al 6,5% (dal 5,5 dell'anno precedente). Nel 2021 il divario tra il tasso medio di crescita dei ricavi delle società in portafoglio ai PE ed il PIL italiano è stato pari al 5,7% (dal 5,2% dell'anno precedente). Anche il benchmark mostra un andamento positivo rispetto agli anni precedenti, raggiungendo un CAGR dell'1,3% nel 2021, seppur inferiore rispetto alla crescita registrata nei ricavi dei PE. Di conseguenza il divario tra le prestazioni delle società gestite da PE ed il benchmark è incrementato, passando da +4,5 punti percentuali nel 2020 a +5,2 punti nel 2021. La redditività delle società in portafoglio ai PE (7,4% CAGR) è stata superiore al benchmark di aziende private, con un gap positivo di +7,3 punti percentuali nel 2021. È quanto rilevanel report"Lo studio evidenzia ancora una volta una performance positiva delle società partecipate da Private Equity, mostrando una crescita in termini di ricavi, EBITDA e tassi occupazionali tra anno di investimento e disinvestimento maggiore rispetto al benchmark di società private similari analizzate. Quest'anno – spiega– lo studio è stato ulteriormente arricchito con approfondimenti sulle tematiche ESG che sono sempre più una priorità per gli operatori. Molte società hanno pubblicato un bilancio di sostenibilità per la prima volta a seguito dell'ingresso di un Private Equity, dalla cui analisi risulta che i principali indici, quali emissioni di CO2 ed il gender balance ratio, sono profondamente migliorati durante l'holding period".In linea con gli anni precedenti, ilè stato più elevato rispetto alla media nazionale, raggiungendo un divario pari a +5,8% (vs 5,1% nel 2020). Le società gestite da PE hanno avuto un tasso di crescita dell'occupazione più elevato anche rispetto al benchmark, raggiungendo il 6% nel 2021 (+0,6% vs 2020) ed hanno generato circa 35mila posti di lavoro nel campione di società analizzate tra il 2017 ed il 2021.