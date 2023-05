BPER, l'utile del primo trimestre sfiora 291 milioni

BPER Banca

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con unpari a 290,7 milioni, "dopo aver spesato 69,5 milioni di euro relativi al contributo al Single Resolution Fund" - spiega l'commentando i risultati -. "Consapevoli delle incertezze di un complesso quadro macroeconomico,, convinti che riusciremo a consolidare i livelli di redditività finora conseguiti a beneficio di tutti gli stakeholders, anticipando la traiettoria di crescita ipotizzata lo scorso anno nel Piano Industriale 2022-2025".Ilsi attesta a 726 milioni in crescita del 92,9% rispetto al primo trimestre 2022, grazie in particolare al maggior contributo della componente commerciale, all’andamento favorevole dei tassi e al contributo derivante dalla gestione del portafoglio titoli.Lesono pari a 506,1 milioni in aumento del 12,3% rispetto lo stesso periodo dello scorso anno e riflettono, in particolare, il positivo andamento del comparto bancassurance (+18,3% a/a); solido anche il contributo delle commissioni relative alla raccolta indiretta (+4,9% a/a) e di quelle derivanti dall’attività bancaria tradizionale (+15,6% a/a).risultano pari a 2,2 milioni (0,3 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente e 2,9 milioni nel quarto trimestre 2022). Il risultato netto della finanza è positivo per 50,9 milioni rispetto a 58,9 milioni del primo trimestre 2022 (23 milioni nel quarto trimestre 2022).Prosegue il trend positivo relativo aldella Banca che prevede una ulteriore cessione di crediti UTP per oltre400 milioni di valore lordo esigibile complessivo da perfezionarsi entro l’approvazione dei risultati del primo semestre dell’anno in corso consentendo così un’Ladella Banca rimane elevata, con un CET1 ratio fully phased proforma6 al 13,3% ampiamente superiore all’attuale requisito minimo SREP dell’8,5%, così come la posizione di liquidità che presenta indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste.pari a 1.318 milioni hanno fatto rilevare un’ottima performance con una crescita del 49,2% rispetto al primo trimestre del 2022. La dinamica dei proventi operativi ha consentito il raggiungimento di un risultato della gestione operativa di 643 milioni, in crescita del 97,5% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso.