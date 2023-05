Fincantieri, Vard costruirà due nuove unità per mercato eolico offshore

Fincantieri

(Teleborsa) -, la controllata diattiva nella realizzazione di navi speciali, ha firmato ilper North Star, società britannica leader nel settore delle navi a supporto delle infrastrutture, che nel recente passato ha già ordinato quattro navi di tipo Service Operation Vessel (SOV). Il contratto prevede le opzioni per altre due unità della stessa tipologia di quelle ordinate.Le due unità sarannoper il futuro funzionamento con il"Questo ordine ribadisce ancora una volta ildella navalmeccanica ad alta tecnologia del gruppo Fincantieri - ha commentatodi Fincantieri - Ci affermiamo ulteriormente come partner di sviluppo della flotta di uno dei principali operatori del settore nelle energie rinnovabili, con sei navi ordinate da North Star in due anni: realizzeremo due unità che spiccano sotto il profilo tecnologico, poiché potranno operare con il metanolo, uno dei combustibili low-carbon più promettenti, creando il nuovo paradigma dei sistemi di propulsione sostenibili".