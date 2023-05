Giappone, spese famiglie in calo oltre le attese a marzo

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2023 imensili insi sono attestati a 312.758 yen, in aumento dell'1,8% in termini nominali ma in calo dell'1,9% in termini reali rispetto all'anno precedente. Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico e risulta inferiore alle attese (+0,4% in termini reali).Ilmensile per famiglia si è attestato a 498.581 yen, in calo dello 0,9% in termini nominali e del 4,5% in termini reali rispetto all'anno precedente.