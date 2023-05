Piazza Affari in ribasso. Focus sulle banche, corre Banco BPM

MPS

Banco BPM

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

BPER

Unicredit

Unipol

Prysmian

Saipem

DiaSorin

Amplifon

Pharmanutra

Cembre

Luve

Antares Vision

Alerion Clean Power

SOL

Reply

doValue

(Teleborsa) -, con gli investitori cheatteso domani. Intanto, continua la stagione di risultati, mostrando un quadro migliore delle attese iniziali. Oggi in area euro. L'unica indicazione è arrivata dalla Francia, dove a marzo 2023 il saldo delle partite correnti è passato in surplus.Sul fronte della(governatore della National Bank of Slovakia) ha detto che "sulla base dei dati odierni, dovremo continuare ad aumentare i tassi di interesse più a lungo del previsto".focus sulle, conche ha archiviato il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita a 236 milioni e l'AD Luigi Lovaglio che ha aperto alla distribuzione del dividendo dal 2024.ha invece conseguito un utile netto di 256 milioni, con l'AD Giuseppe Castagna che si è detto fiducioso in merito a un aumento della remunerazione.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. L'è sostanzialmente stabile su 2.025,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,98%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +194 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 4,26%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,2%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.474 punti. In ribasso il(-0,75%); come pure, in rosso il(-0,87%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,86%. Vola, con una marcata risalita del 2,54%. Performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dello 0,80%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,31%.del FTSE MidCap,(+3,71%),(+1,93%),(+1,80%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%. Piccola perdita per, che scambia con un -2,33%. Tentenna, che cede il 2,08%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,07%.