Wall Street, indici poco mossi in attesa dell'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

Walt Disney

Wal-Mart

Merck

Walgreens Boots Alliance

3M

Amgen

Honeywell International

Zscaler

CrowdStrike Holdings

Advanced Micro Devices

AirBnb

Atlassian

Moderna

Sirius XM Radio

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono la(in programma mercoledì), che potrebbe fornire agli operatori ulteriori indizi sui piani di politica monetaria della Fed, che ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base la scorsa settimana, lasciando intendere che questo potrebbe essere il picco del suo ciclo di inasprimento monetario., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.619 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.138 punti. Guadagni frazionali per il(+0,25%); senza direzione l'(+0,13%).Nell'S&P 500, buona la performance deldel Dow Jones,(+2,44%),(+0,63%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,59%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Tra i(+20,63%),(+8,14%),(+5,79%) e(+4,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,86%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5%; preced. 5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -1,28 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%).