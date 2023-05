Creactives Group colloca azioni a investitori qualificati per aumentare flottante

Creactives Group

(Teleborsa) -, società veronese che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha avviato ildi massime 177.000 azioni per un controvalore massimo di 309.750 euro (comprensivo di sovrapprezzo). Il collocamento è rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri, e si concluderà il 12 maggio 2023.Il collocamento, in caso di integrale sottoscrizione delle nuove azioni, avrà l'effetto di incrementare il capitale sociale fino al 1,44% e ildella società fino al 19,44%,della stessa.Ildi sottoscrizione è pari a 1,75 euro per azione (di cui 0,02 da imputarsi a capitale e 1,73 a titolo di sovrapprezzo). Il prezzo delle azioni quotate su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale è pari a 2,2 euro. La società è anche quotata sul Direct Market della Borsa di Vienna.