Finlombarda, Sace e Banca Finint a supporto dei piani di investimento di G&G Partners

(Teleborsa) -società finanziaria dicon il supporto diha concluso l’operazione di finanziamento a favore di G&G Partners, azienda con sede a Montichiari, nella Provincia di Brescia, che opera nei settori Difesa & Soccorso, Ambiente, Costruzioni, Opere Pubbliche, Agricoltura e Tempo libero.L’, dell’importo complessivo di, ha una durata di 5 anni ed è assistita dalladi SACE. I proventi saranno destinati al finanziamento dei piani di investimento nella digitalizzazione dei processi produttivi dell’impresa, coerentemente con le finalità del piano industriale strategico della Lombardia promosso dall’Assessore regionale allo Sviluppo economico,che individua nel rafforzamento della digitalizzazione delle imprese, in termini di infrastrutture e competenze, una delle principali sfide regionali per una maggiore resilienza e competitività dell’ecosistema industriale regionale al 2030 e al 2050., azienda nata nel 2008, è leader nazionale ed esporta in 30 Paesi nel mondo, con cinque divisioni operative che progettano, costruiscono e commercializzano con i propri marchi i seguenti prodotti: “”, sistemi campali integrati, ospedali da campo, hangar e tende per magazzini/officine; “”, geomembrane tecniche per la protezione dell’ambiente e l’impermeabilizzazione; “”, sistemi di coperture per piscine; “”, teli per copertura biogas e agricoltura e “”, tubi di ventilazione per scavo gallerie stradali, ferroviarie e miniere.“Con questa operazione Finlombarda conferma il proprio impegno nel sostenere la vocazione delle imprese lombarde a competere in ambito nazionale e internazionale, coadiuvandole nel passaggio verso un modello industriale più innovativo e resiliente”, ha dichiaratoPresidente di Finlombarda Spa.“Il supporto ai piani di investimento di G&G Partners in un ambito strategico come quello della digitalizzazione è l’esempio concreto di quello che SACE può fare per le piccole e medie imprese lombarde in sinergia con Finlombarda e Banca Finint –Amministratore Delegato di SACE – L’iniziativa rafforza il rapporto di collaborazione tra SACE e Finlombarda e conferma come il fare sistema con le società finanziarie regionali possa offrire un sostegno concreto al tessuto imprenditoriale locale”.“La fiducia accordataci da importanti strutture finanziarie e assicurative come Finlombarda e Sace ci rende orgogliosi: ci aiuta a rafforzare la nostra competitività, sostenendo un percorso che ci renderà più innovativi e favorirà l'attuale processo di espansione nei mercati internazionali, consolidando la presenza del Made in Italy nel mondo. Ringraziamo Banca Finint e in particolare la controllata Finint Private Bankper la preziosa collaborazione operativa e commerciale", ha dichiaratoCEO di G&G Partners.“Siamo molto soddisfatti di aver assistito G&G Partners, realtà operante a livello internazionale, nel perfezionamento di un’operazione che le consentirà di supportare i piani di investimento nella digitalizzazione dei propri processi produttivi. L’operazione è stata originata dalla rete di Finint Private Bank, società del Gruppo Banca Finint specializzata nel private banking e wealth management a testimonianza di quanto importante sia la sua rete di oltre 190 financial advisor in tutta Italia e le forti relazioni sviluppate nel tempo con le aziende nei vari territori in cui opera”, ha dichiarato, Head of Minibond e Direct Landing di Banca Finint.