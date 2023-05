In calo la Borsa di New York. Inflazione migliore delle attese

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

finanziario

Salesforce,

Microsoft

American Express

Nike

Walt Disney

Visa

Datadog

Zscaler

Illumina

Rivian Automotive

AirBnb

Warner Bros Discovery

Paypal

Marriott International

(Teleborsa) - Wall Street è in calo a metà seduta nel giorno del dato sull'inflazione USA che ha rallentato ad aprile, riducendo la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve.Sullo sfondo resta la minaccia imminente per i mercati rappresentata da una potenziale crisi del debito statunitense che andrà ad intensificarsi durante i mesi estivi, poiché gli Stati Uniti probabilmente supereranno il tetto del debito di 31.400 miliardi di dollari. Ciò richiede una soluzione legislativa, ma attualmente, democratici e repubblicani sono ancora divisi su come risolvere la questione.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-0,83%) e si attesta su 33.282 punti: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.104 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,13%); in frazionale calo l'(-0,28%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,71%),(-1,30%) e(-1,21%).Tra i(+1,65%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Al top tra i, si posizionano(+7,47%),(+7,35%),(+6,04%) e(+4,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,28%.In apnea, che arretra del 4,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,83%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,26%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5%; preced. 5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -917K barili; preced. -1,28 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità).