Tesmec, perdita di 2,5 milioni di euro in primo trimestre

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso ilconpari a 57,5 milioni di euro, in incremento rispetto ai 55,9 milioni di euro al 31 marzo 2022. Tale variazione è principalmente riconducibile alla performance dei settori Energy e Trencher.L'è pari a 7 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 8,3 milioni di euro al 31 marzo 2022. In particolare, il settore Trencher risulta impattato negativamente rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente da un diverso mix stagionale di vendita. Ilè stato negativo per 2,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ad un utile netto pari a 2 milioni di euro al 31 marzo 2022, per effetto di variazioni valutarie negative, in larga parte non realizzate, e dall'andamento dei tassi di interesse."Il trimestre si è chiusodel periodo - ha commentato l'- Nel 2023 Tesmec proseguirà il proprio piano di rafforzamento con previsioni di ricavi nella fascia alta del range comunicato nel Piano 2021-2023, pari a 280-290 milioni di euro per il 2023, con un miglioramento dell'EBITDA rispetto alla chiusura del 2022 e una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto alla chiusura dell'esercizio 2022"."Tesmec continua a proporre soluzioni tecnologiche avanzate e innovative per l'efficientamento energetico, confermando la propria- ha aggiunto - L'importanza delle infrastrutture energetiche per uno sviluppo sostenibile è sempre più evidente e Tesmec è determinata a contribuire in questo senso".L'al 31 marzo 2023 è pari a 139,5 milioni di euro, rispetto ai 128,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e rispetto ai 119,4 milioni di euro al 31 marzo 2022, variazione riconducibile all'andamento del capitale circolante netto del primo trimestre e, parzialmente, al livello di investimenti del periodo non pienamente coperto dal flusso di cassa trimestrale.Per, Tesmec quindi ladi ricavi nella fascia alta del range del Piano Industriale 2021-2023, tra i 280-290 milioni di euro, con una marginalità prevista tra il 16% ed il 17%, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, l'Indebitamento Finanziario Netto è destinato a migliorare rispetto alla chiusura dell'esercizio 2022.