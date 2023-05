Biesse, primo trimestre positivo. Outlook prudente

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha chiuso ildel 2023 conpari a 209,5 milioni di euro (+6,6% rispetto allo stesso periodo del 2022). L'è pari a 28 milioni di euro (+7,2%), con incidenza al 13,3% (vs 13,3%). L'è pari a 12,3 milioni di euro (+26,4%)."I risultati raggiunti durante il primo trimestre e approvati oggi - commenta il- testimoniano come Biesse abbia beneficiato appieno della domanda mondiale di beni strumentali durante il 2022, chiudendo l'anno con un portafoglio ordini sostenuto che viene riflesso sul fatturato 2023"."Sebbene questa performance, davvero soddisfacente perché si confronta con un Q1 2022 già eccezionale, rappresenti di per sé una solida base di partenza, è necessario per il futuro adottare un", ha aggiunto.Al 31 marzo 2023 ilammontava a 340,6 milioni di euro (-16,7% rispetto al 1° trim 2022), mentre al 31 dicembre 2022 il portafoglio ordini era pari a 384,7 milioni di euro.