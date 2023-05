Borse prudenti. Piazza Affari in calo

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Interpump

Banca MPS

Hera

Campari

Iveco

Mediobanca

Azimut

Generali Assicurazioni

Tod's

MFE A

Intercos

Bff Bank

Industrie De Nora

Mondadori

Fincantieri

Cembre

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, nel giorno in cui la Bank of England ha alzato ancora il costo del denaro . Sullo sfondo preoccupano il debito americano e le indicazioni in arrivo dall'economia cinese.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,52%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,69 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,57% a quota +188 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,15%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,35%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 27.138 punti, con uno scarto percentuale dello 0,47%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.272 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,32%),(+2,12%),(+1,60%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,01%.Tra i(+3,03%),(+2,24%),(+2,23%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.scende dell'1,96%.