Claris Leasing (Gruppo Cassa Centrale), risultati 2022 positivi: utile a 4,6 milioni

(Teleborsa) -la Società di leasing del Gruppo Cassa Centrale che chiudecon un utile netto pari aIl totale attivo si attesta a 742,3 milioni di Euro e presenta crediti netti leasing verso la clientela per(604,8 a fine 2021). Per quanto riguarda la qualità degli attivi, in linea con gli obiettivi del Gruppo Cassa Centrale, è proseguita nel corso dell’anno la tendenza a ridurre le esposizioni non performing, attraverso una strategia di dismissioni. L’NPL ratio lordo ha registrato un deciso miglioramento rispetto a dicembre 2021, passando da un 7.2% a un 4.6% al 31.12.2022 ed un NPL netto dell’1,6%.“Pur in un contesto condizionato da incertezze congiunturali – ha commentatoAmministratore Delegato di Claris Leasing – il 2022 ha visto una penetrazione crescente nel perimetro del Gruppo dello strumento del leasing come volano di crescita e sviluppo a sostegno della filiera degli investimenti. Grazie alla rete distributiva delle Banche affiliate, Claris ha stipulato nuovi contratti per un totale di 330 milioni di Euro: dato che registra una crescita del +30,6% rispetto al precedente anno. Nel prossimo futuro potenzieremo la proposta commerciale a favore della rete delle BCC sia con una maggiore presenza territoriale, sia sfruttando una sinergia con la offerta di Claris Rent, che consentirà di ampliare il catalogo prodotti del Gruppo”.“L’offerta dei servizi in ambito leasing, attraverso le convenzioni specifiche per la distribuzione dei nostri prodotti presso le Banche affiliate – ha commentato il Presidente– rappresenta un importante aspetto di presenza commerciale sul territorio del Gruppo Cassa Centrale. Vogliamo essere animatori di un rafforzamento delle relazioni con clientela, anche attraverso strumenti che guardino al mercato degli investimenti e che contribuiscano ad alimentare il tessuto produttivo del paese”.