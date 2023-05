Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l', con la cautela che regna tra gli investitori che guardano con preoccupazione allo stallo a Washington sull'aumento del tetto del debito americano e temono una recessione.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,50% e continua a trattare a 70,52 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,16%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,50%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,45%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,92%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,85% rispetto alla chiusura precedente.Poco sopra la parità il(+0,41%); consolida i livelli della vigilia il(-0,13%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,04%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,18%.In luce, con un ampio progresso del 3,03%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,25%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,05%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Tra i(+5,91%),(+4,87%),(+4,22%) e(+3,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -15,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,20%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.