Moderate perdite a Wall Street, crollo di Disney

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.310 punti, con uno scarto percentuale dello 0,66%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.131 punti. In frazionale progresso il(+0,31%); senza direzione l'(+0,02%).Tra le storie di giornata c'è, crollata dopo aver riportato numeri di, mentre è tornato lo stress sul settore bancario regionale, dopo cheha riportato unche ha preoccupato gli investitori.Nel frattempo, i dati sui più deboli del previsto , segno di un rallentamento dell'inflazione, non sono riusciti a sollevare il sentiment degli operatori dalle continue preoccupazioni di una recessione in arrivo.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,65%) e(+0,55%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,24%),(-1,14%) e(-0,99%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,70%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,47%.Al top tra i, si posizionano(+7,21%),(+7,05%),(+5,85%) e(+4,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,70%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,01%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,42%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63 punti; preced. 63,5 punti)14:30: Empire State Index (preced. 10,8 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,5%).