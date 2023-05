Tokyo positiva sostenuta da risultati societari, negativo il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che mette fine a unae prospettive in peggioramento per l'anno. Continua a mostrare il segno verde la borsa di Tokyo, grazie a una serie di risultati societari positivi, mostrando che i venti contrari dovuti al rallentamento della crescita e all'elevata inflazione hanno finora avuto un impatto limitato sui profitti.Laha fornito un certo sostegno al sentiment, dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Unitiha incontrato il massimo diplomatico cineseper allentare le crescenti tensioni tra le nazioni.mostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,96%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,08%. Giù anche, che mostra un -0,88%.Leggermente negativo(-0,47%); come pure, in lieve ribasso(-0,56%). Pressoché invariato(-0,05%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia(+0,01%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,19%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,39%, mentre il rendimento delscambia 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 10,1%; preced. 3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 20,1%; preced. 10,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,3%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%).