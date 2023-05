Wall Street prosegue in calo

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

finanziario

IBM

Cisco Systems

Nike

JP Morgan

3M

Salesforce,

Enphase Energy

Ross Stores

Workday

Dollar Tree

Rivian Automotive

JD.com

AirBnb

Sirius XM Radio

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.143 punti, con uno scarto percentuale dello 0,50%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.103 punti. In ribasso il(-0,93%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,79%).Sullo sfondo resta la cautela tra gli investitori che guardano con preoccupazione allo stallo a Washington sull'aumento del tetto del debito americano e temono una recessione.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,42%),(-0,92%) e(-0,80%).del Dow Jones,(+0,94%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,37%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,24%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,23%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,72%),(+1,70%),(+1,33%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,07%.Crolla, con una flessione del 5,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,84%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,31%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63 punti; preced. 63,5 punti)14:30: Empire State Index (preced. 10,8 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,6%).