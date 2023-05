Cembre, utile di oltre 10 milioni di euro nel primo trimestre

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha chiuso ildel 2023 conin aumento del 18,8% a 57,8 milioni di euro. Le vendite in Italia, pari a 24,8 milioni di euro, sono aumentate del 15,6%, mentre quelle estere, pari a 33,0 milioni di euro, sono cresciute del 21,3%.L'è aumentato del 28,6%, passando da 13,8 milioni di euro, pari al 28,4% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2022, a 17,8 milioni di euro, pari al 30,7% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2023. L'è pari a 10,9 milioni di euro, in aumento del 31,8%.La, è diminuita, passando da un saldo positivo di 16,6 milioni di euro al 31 marzo 2022, ad un saldo positivo di 10,7 milioni di euro al 31 marzo 2023. Al 31 dicembre 2022 la posizione finanziaria netta era positiva per 14,6 milioni di euro."Anche il mese di2023 ha avuto un, portando le vendite progressive del gruppo nei primi quattro mesi del 2023 a 76,5 milioni di euro, segnando una crescita del 18,4% sui primi 4 mesi del 2022 - ha commentato l'- Nonostante le incertezze che caratterizzano la situazione economica, si stima nel 2023 una crescita del fatturato consolidato del Gruppo Cembre ed un positivo risultato economico".