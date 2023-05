Piazza Affari resta al palo, corrono Recordati e MARR

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul fronte macro, l'agenda odierna è piuttosto scarna; le uniche indicazioni arrivate sono che la produzione industriale dell'Eurozona è diminuita più del previsto a marzo 2023 e che i prezzi all'ingrosso in Germania sono diminuiti ad aprile 2023.Il vicepresidente della BCE,, ha dichiarato in un'intervista che la stretta della politica monetaria è arrivata "alla, e dunque torniamo alla normalità, ai passi da 25 punti base". Uno studio della BCE ha evidenziato che l'impatto maggiore degli aumenti dei tassi di interesse sull'inflazione deve ancora avere effetto.La ha alzato leper quest'anno (crescita dell'1,2% rispetto allo 0,8% ipotizzato in febbraio) e in misura minore per il 2024 (crescita dell'1,1% dall'1% stimato precedentemente), mentre non ha migliorato le previsioni sull'inflazione.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,54%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,58% a quota +187 punti base, mentre ilsi attesta al 4,17%.resta vicino alla parità(+0,19%), si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,38%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.340 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.483 punti. In moderato rialzo il(+0,33%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,38%),(+1,74%),(+1,61%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Tra i(+13,15%),(+3,42%),(+3,06%) e(+2,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,75%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,33%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,01%. Tentenna, che cede lo 0,95%.