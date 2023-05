VICE Media entra nel Chapter 11 e sigla accordo di vendita per 225 milioni

(Teleborsa) -ha accettato i termini di uncon un, in base al quale il consorzio fornisce un corrispettivo totale di acquisto di circa 225 milioni di dollari per sostanzialmente tutti gli asset della società, oltre all'assunzione di passività significative al closing. Il Lender Consortium comprende Fortress Investment Group, Soros Fund Management e Monroe Capital.Per facilitare la vendita, VICE hapresso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.di VICE, tra cui VICE, VICE News, VICE TV, VICE Studios, Pulse Films, Virtue, Refinery29 e i-D,. Sostanzialmente tutte le entità internazionali della società, e la joint venture VICE TV con A&E, non fanno parte del deposito del Chapter 11."Avremo una nuova proprietà, una struttura del capitale semplificata e la capacità di operare senza le passività preesistenti che gravano sulla nostra attività - hanno affermato Bruce Dixon e Hozefa Lokhandwala, Co-Chief Executive Officer di VICE - Non vediamo l'ora die tracciare un prossimo capitolo sano e di successo per VICE".