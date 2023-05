Giornata debole per i Listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,37%, con il focus sempre concentrato sulle probabilità di default USA, nella speranza che si giunga in tempo ad un accordo bipartisan al Congresso.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,086. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.997,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,68 dollari per barile, in calo dello 0,61%.Invariato lo, che si posiziona a +187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,22%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%; poco mosso, che mostra un -0,16%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.199 punti; sulla stessa linea ilrimane a 29.336 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,24%),(+2,08%),(+1,86%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,41%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,24%.del FTSE MidCap,(+11,44%),(+3,79%),(+3,41%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,29%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%.Resta vicino alla parità(-0,07%).Vola, con una marcata risalita del 13,88%.