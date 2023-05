Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si distingue la. I mercati si allineano alla performance prudente dei mercati USA ed Asiatici, in attesa di capire come evolverà laGiornata ricca anche sul fronte economico, doveanche se meno di quanto indicato dalla stima preliminare.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,08%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,15%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.475 punti.Sulla parità il(+0,01%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,33%.Tra idi Milano, in evidenza(+5,61%),(+2,08%),(+2,06%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,34%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,04%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Tra i(+7,46%),(+2,22%),(+2,11%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.