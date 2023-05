Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

finanziario

informatica

utilities

Intel

American Express

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Verizon Communication

United Health

Wal-Mart

Johnson & Johnson

Atlassian

JD.com

Micron Technology

Zscaler

Palo Alto Networks

Exelon

Illumina

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi all'insegna della cautela, mentre continua a pesare la questione dell'innalzamento del tetto del debito, senza la quale gli USA finirebbero in default dal 1° giugno. Lo ha confermato la Segretaria al Tesoro Janet Yellen mentre si intensificano le trattative con i democratici per trovare un accordo bipartisan.Ilha chiuso sostanzialmente invariato sui valori della vigilia a 33.349 punti, mentre l'ha registrato un moderato incremento a 4.136 punti. Leggermente positivo il(+0,55%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,85%),(+0,82%) e(+0,74%). Il settore, con il suo -1,24%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,94%),(+1,40%),(+1,38%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+7,66%),(+6,71%),(+6,11%) e(+5,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.