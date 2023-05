Wall Street debole. USA a rischio default

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.143 punti, con uno scarto percentuale dello 0,62%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,24%, scambiando a 4.126 punti. Guadagni frazionali per il(+0,54%); pressoché invariato l'(+0,1%).A pesare sul sentiment degli investitori sono ancora una volta idopo i deludenti dati giunti dalla Cina, con la produzione industriale salita in aprile molto meno del previsto. Sullo sfondo restano lelanciato dal segretario al Tesoro, Janet Yellen nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,74%),(+0,59%) e(+0,52%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,23%),(-1,79%) e(-1,32%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Senza slancio, mentre è stabile. Andamento cauto per(+5,73%),(+2,88%),(+2,77%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,00%.In perdita, che scende del 4,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,78%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,48%.