Commercialisti, De Lise: "Al via la terza edizione dell'Accademia UNGDCEC per under 32"

(Teleborsa) - "Siamo felici e orgogliosi di annunciare la partenza dell'per il terzo anno consecutivo. Si tratta di uno dei progetti più importanti e attesi dell'associazione, rivolto ai giovani colleghi di età inferiore ai 32 anni. Una vera e propria palestra"professionale che si propone di formare commercialisti provenienti da tutti i coordinamenti d'Italia". È quanto annuncia il"Il programma formativo dell'Accademia – spiega– prevede un percorso di conoscenza del mondo associativo, un corso di public speaking, una sessione di team building e la realizzazione di un lavoro interno che verrà presentato a interlocutori privilegiati". De Lise sottolinea l'importanza di creare una nuova classe di giovani dirigenti di categoria per rendere la professione più attrattiva. "Crediamo fortemente – ha detto il presidente dell'UNGDCEC nelle capacità dei giovani di formarsi e di portare innovazione nella nostra categoria. È fondamentale adottare nuovi metodi di fare politica per assicurare il futuro della nostra professione"."L'Accademia UNGDCEC è stata realizzata grazie al supporto di Francesco Savio, Alessio Saraullo e Matteo Balestra. Per l'edizione del 2023 – ha aggiunto– abbiamo pianificato tre appuntamenti itineranti che si svolgeranno a Milano, Pisa e Genova. La grande novità di quest'anno è la creazione di una giornata speciale in cui tutte e tre le classi dell'Accademia – 2021, 2022 e 2023 – si riuniranno per una sessione di team building congiunta. Questo evento contribuirà a creare una rete di novanta professionisti, tra i migliori prospetti provenienti da tutta Italia. Una rete che si estenderà per tutta la durata della loro vita associativa e professionale".