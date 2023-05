Mercato americano positivo con occhi a colloqui su innalzamento del tetto del debito

Western Alliance Bancorp

Target

Home Depot

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -sullea Washington per sbloccare la situazione di stallo sull'innalzamento del. Il presidente della Camera Kevin McCarthy ritiene che gli Stati Uniti non andranno in default ora che i leader del Congresso e l'amministrazione Biden siedono al tavolo dei negoziati.News positive per le, dopo cheha segnalato una crescita dei depositi, che hanno superato i 2 miliardi di dollari, mentre Bank of America ha ripreso la copertura della banca con un rating "Buy".Dalla(Atlanta Fed) ha detto che la politica appropriata a suo avviso è di "aspettare e vedere quanto l'economia rallenta per via delle azioni di policy intraprese".(Chicago Fed) invece ha affermato di non avere ancora deciso se dare il via libera a una pausa per i tassi, dato che la Fed sta monitorando un insieme molto ampio di dati e mancano ancora diverse settimane alla prossima riunione.Sul fronte delleha superato le aspettative di profitto del primo trimestre, ma ha previsto un profitto del trimestre in corso inferiore alle aspettative. I dati sono arrivati un giorno dopo i risultati deboli die una lettura sulle vendite al dettaglio di aprile negli Stati Uniti che ha deluso le aspettative, evidenziando l'impatto di prezzi e tassi di interesse più elevati sui consumatoriOcchi puntati anche su, dopo l'degli azionisti. Il CEOha minimizzato le voci di mercato secondo cui potrebbe dimettersi dalla carica, ha parlato di due nuovi modelli per il mercato di massa e ha ribadito che le consegne del suo pickup Cybertruck inizieranno quest'anno.Nel frattempo, launifamiliari negli Stati Uniti è aumentata ad aprile, ma i dati del mese precedente sono stati rivisti nettamente al ribasso, suggerendo che il mercato immobiliare continua ad essere in difficoltà, nonostante un calo deiIlmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 4.127 punti. In moderato rialzo il(+0,34%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,4%).