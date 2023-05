Piazza Affari in rosso con il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi poso sotto la parità,, che mostra un calo marginale.sono apparsi sostanzialmenteed hanno confermato una moderata accelerazione della crescita del prezzi.IN focus leche proseguiranno nei prossimi giorni, in vista della deadline del 1° giugno, data in cui gli Stati Uniti potrebbero finire in defaut.Lieve calo dell', che scende a quota 1,082. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.985,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,25%.Invariato lo, che si posiziona a +187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,19%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,20%, poco mosso, che mostra un +0,02%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,15%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,40% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.216 punti.Leggermente negativo il(-0,54%); sulla parità il(+0,04%).di Milano, troviamo(+2,60%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.di Milano,(+1,23%),(+1,16%),(+0,84%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,95%.scende del 2,37%.Calo deciso per, che segna un -2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,24%.