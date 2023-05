Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente

Commerzbank

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Leonardo

Telecom Italia

Banca MPS

DiaSorin

Amplifon

Campari

Fineco

Salcef Group

Juventus

Mutuionline

Antares Vision

Ascopiave

Datalogic

IREN

Sesa

(Teleborsa) -, in una, con gli investitori che si mantengono prudenti in attesa di informazioni sui negoziati per l'innalzamento del tetto al debito statunitense. Poco variato il comparto bancario, nonostante il tonfo del titolodopo la guidance prudenziale per fine 2023 fornita dal management.Eurostat ha confermato che, come era già emerso dai dati preliminari, con una crescita del 7% dal 6,9% del mese precedente. L'inflazione core, che esclude i prezzi volatili dell'energia e dei generi alimentari, è rallentata invece al 7,3% dal 7,5%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,43%. Sessione euforica per il, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,81%.Lieve calo dello, che scende a +184 punti base, mentre ilsi attesta al 4,18%.avanza dello 0,34%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,36%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.196 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.326 punti. In lieve ribasso il(-0,31%); come pure, in frazionale calo il(-0,21%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,09%. Denaro su, che chiude con un rialzo dell'1,57%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,41%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,79%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%.di Milano,(+2,01%),(+1,89%),(+1,84%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -2,96%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,41%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,38%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,02%.