Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, per l' ottimismo in merito al raggiungimento di unOggi in area euro. Ieri la seconda lettura ha confermato che l'inflazione dell'Eurozona è salita di un decimo ad aprile, al 7% a/a e che l'indice "core BCE" (al netto di alimentari freschi ed energia) è diminuito al 7,3% dal picco di 7,5% a marzo.Sul fronte della, il vicepresidente della BCEha affermato che "una parte significativa del percorso è stata fatta, c'è ancora un po' di strada da fare, probabilmente la strada da percorrere è più breve, ma non so quale sarà il punto di arrivo". Debutto positivo a Piazza Affari per(IDB), polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità, che guadagna oltre il 3% rispetto al prezzo di collocamento Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,66 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +176 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre ilsi attesta al 4,18%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,66%,avanza dello 0,50%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,93%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,07%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,01% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.624 punti.Guadagni frazionali per il(+0,6%); come pure, in moderato rialzo il(+0,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,82%),(+2,32%),(+2,25%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+5,82%),(+4,23%),(+4,15%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,47%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,22%. Tentenna, che cede lo 0,79%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.